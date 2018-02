Los Angeles (askanews) - Steve McQueen aveva una Speedster con la quale amava farsi immortalare dai fotografi. Ma non è stato l'unico tra i divi di Hollywood ad andare pazzo per le Porsche. Il celebre marchio d'auto di lusso tedesco è protagonista di una mostra allestita a Hollywood, intitolata "L'effetto Porsche". Una mostra che mette in rassegna i modelli che hanno fatto la storia di Porsche, dalla Spider, alla 911 fino alla Carrera.