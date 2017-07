Egitto, attacco Hurghada: uccise due turiste tedesche

Hurghada (askanews) - Le due donne uccise 24 ore fa in un attacco su una spiaggia della località balneare di Hurghada, in Egitto, erano due turiste di nazionalità tedesca. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Berlino. Nell'attacco sono rimaste ferite altre quattro donne.L'aggressore avrebbe raggiunto a nuoto la spiaggia privata di un albergo di una delle più note località turistiche egiziane e da lì ha cominciato ad attaccare con un coltello i turisti prima di essere bloccato e arrestato. Le autorità non hanno ancora diffuso la sua identità nè chiarito se appartenga a qualche organizzazione terroristica.