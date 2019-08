Egitto, auto lanciata contromano provoca esplosione: 19 morti

Il Cairo, 5 ago. (askanews) - E' di 19 morti e 30 feriti il primo drammatico bilancio di un'esplosione che si è verificata al Cairo in Egitto, all'ospedale che ospita l'Istituto nazionale per il cancro. A provocarlo, secondo quanto riferiscono i media locali, è stata un'automobile lanciata contromano ad alta velocità che nell'impatto con altre vetture ha scatenato le fiamme. Il portavoce del ministero della Salute Khaled Megahed ha spiegato che l'incendio ha interessato gran parte dell'ospedale.Ancora non è chiaro che cosa sia successo, se si tratti di un incidente o di un atto doloso, in ogni caso indaga anche l'Antiterrorismo.