Il Cairo (askanews) - Nella città egiziana di El-Gamaleya, nella provincia di Dakhalia, a nordest del Cairo, oltre 2mila persone hanno preso parte ai funerali dello sceicco non vedente Omar Abdel Rahman, legato all'attentato del 1993 al World trade center di New York, negli Usa.Abdel Rahman, morto il 18 febbraio 2017 all'età di 79 anni, scontava l'ergastolo per le sue attività terroristiche nel penitenziario statunitense di massima sicurezza di Butner, in North Carolina.