Egitto, parenti vittime esultano dopo condanne morte: Allah Akbar

Roma, (askanews) - La corte di Cassazione egiziana ha confermato le condanne a morte pronunciate nel 2015 nei confronti di 10 tifosi per gli incidenti che avevano provocato 74 morti in uno stadio, dopo una partita di calcio nel 2012 a Port-Said. Fuori dal tribunale la manifestazione dei parenti delle vittime, che così hanno espresso la loro soddisfazione:Durante il processo del 2015, su 72 imputati totali, ad altri 40 erano state inflitte condanne che variavano dagli uno a 15 anni di reclusione. La decisione odierna non riguarda un undicesimo tifoso, che era stato condannato a morte e che è evaso.La madre di una delle vittime, spiega: "Oggi, dopo 5 anni, posso cominciare a ricevere le condoglianze per i 72 martiri. Sono tutti figli miei, che Dio li benedica".Da tempo non vado sulla sua tomba - aggiunge un'altra donna - oggi gli farò visita per dirgli: sia ringraziato Dio, mi sono battuta perché rispettassero i tuoi diritti e sono riuscita nella mia missione alla fine. Ora puoi riposare, figlio mio"."Siamo tutti felici, celebriamo le nozze dei nostri figli, i nostri figli uccisi e traditi. Grazie Dio, grazie", conclude quest'altra madre.