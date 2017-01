El Salvador, rasati e incatenati membri di una gang criminale

Roma, (askanews) - Il governo del Salvador ha trasferito 27 persone, membri della gang criminale Mara Salvatrucha (MS13) in un carcere di massima sicurezza a Zacatecoluca. L'accusa è di aver ucciso alcuni ufficiali di polizia e dei soldati. I componenti della gang sono stati rasati e incatenati.La direzione del carcere ha affermato che i membri della gang saranno trattenuti in alcune prigioni e in altre istituzioni penali."Sono stati arrestati in questi giorni grazie alle attività di indagine dell'unità di intelligence", ha riferito in una nota il carcere. Si tratta del terzo trasferimento di membri di gang dal novembre 2016, quando il Paese è piombato in una guerriglia tra polizia e gang. MS13 è una delle gang criminali più potenti del Paese.