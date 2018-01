Eleanor arriva in Austria, paura per l'oscillazione della seggiovia

(Agenzia Vista) Gashurn, 04 gennaio 2018 La tempesta Eleanor ha raggiunto anche l'Austria. Le forti raffiche di vento hanno creato molti disagi e messo a repentaglio la sicurezza degli sciatori a Gashurn, nell'Austria occidentale. Nel video è possibile vedere come il vento abbia fatto oscillare violentemente la seggiovia della località sciistica. Tutti gli sciatori, in ogni caso, sono stati tratti in salvo dai servizi di sicurezza. Courtesy Peter Cotten Fonte: Facebook Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev