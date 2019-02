(Agenzia Vista) Pescara, 07 febbraio 2019 Elezioni Abruzzo, Berlusconi Non tornavo qui dal terremoto ma ora tornero piu spesso "Non tornavo qui dal terremoto, ma ora verrò più spesso". Queste le parole di Silvio Berlusconi, nel corso della conferenza stampa di Pescara con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, per le elezioni regionali in Abruzzo. Fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev