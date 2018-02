(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2018 Elezioni, Bonelli (Verdi): LeU aiuta destra in collegi era meglio alleanza come Salvini e Berlusconi ''E' un dato ogettivo che le candidature di LeU nei collegi uninominali favoriscono l'elezione di deputati del centrodestra. Boldrini dice che dopo il 4 marzo parlera' con il PD, io penso che era meglio un'alleanza come Berlusconi e Salvini''. Queste le parole di Angelo Bonelli, segretario dei Verdi italiani, commentando la campagna elettoale in vista delle elezioni del 4 marzo 2018. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev