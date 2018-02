(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2018 Elezioni, Bonelli (Verdi): parcondicio? Telecrazia gestisce spazi televisivi, noi zero presenze ''Esiste una telecrazia che gestisce gli spazi televisivi in modo a me inspiegabile. Noi abbiamo zero presenze in tv, zero rappresentanza''. Queste le parole di Angelo Bonelli, segretario dei Verdi, che denuncia il poco spazio concesso al suo partito sui media in questa campagna elettorale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev