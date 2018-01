(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2018 Elezioni, Bonelli (Verdi) sinistria resti unita per scongiurare Salvini ministro dell'Interno ''Lancio un appello alla sinistra, sia unita a partire dalle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia, per poi andare uniti alla elezioni politiche. Non possiamo avere Matteo Salvini ministro dell'Interno''. Queste le parole di Angelo Bonelli, segretario dei Verdi, durante il flash mob a Montecitorio per la messa al bando delle bottiglie in plastica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev