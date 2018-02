(Agenzia Vista) Napoli, 14 febbraio 2018 Elezioni, Carfagna: centrodestra garantirà stabilità e governabilità al Paese per i prossimi 5 anni "Centrodestra garantirà stabilità e governabilità al Paese per i prossimi 5 anni". Così Mara Carfagna, ex ministro per le Pari Opportunità, parlamentare uscente e consigliera comunale a Napoli, candidata per Forza Italia in Campania come capolista del plurinominale in due collegi della Camera, in un'intervista esclusiva rilasciata ai nostri microfoni. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev