(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2017 Elezioni, De Luca italiani scelgano basandosi sui fatti e non sulle 'palle' elettorali Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presenta alla stampa il bilancio dell'attività del 2017. Il Governatore, commentando la data per le elezioni politiche, ha auspicato che la scelta degli gli italiani sia basata sulle cose fatte e non sulle 'balle elettorali'. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev