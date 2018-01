Elezioni, de Magistris stoccata a Paolo Siani: al Vomero sceglierò liste senza nomi imbarazzanti

(Agenzia Vista) Napoli, 29 gennaio 2018 Elezioni, de Magistris stoccata a Siani, al Vomero sceglierò liste senza nomi imbarazzanti Il sindaco Luigi de Magistris ha partecipato alla presentazione del magazine 'People for Planet' insieme a Jacopo Fo. Il primo cittadino, che vota nel quartiere Vomero, ha risposto alla stampa sulle sue intenzioni di voto. "Al Vomero so chi votare, non ho l'imbarazzo di chi aveva detto che non si sarebbe candidato se nelle liste ci fossero stati nomi poco potabili" ha dichiarato de Magistris riferendosi al candidato del PD Paolo Siani. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev