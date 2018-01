Elezioni, De Vincenti: Moscovici? Fiducia scelta italiani per continuità

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2018 Elezioni De Vincenti Moscovici Fiducia scelta italiani per continuita Il ministro per la Coesione e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti a margine della conferenza stampa di presentazione sui risultati di un anno di lavoro con il Governo Gentiloni: "Il voto italiano è molto importante per rafforzare un paese come l'Italia che deve giocare un ruolo decisivo per chiedere nuova fase. Sono fiducioso che gli italiani vorranno dare continuità al lavoro fatto che ha reso l'Italia protagonista in Europa". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev