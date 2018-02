(Agenzia Vista) Avellino, 11 febbraio 2018 Elezioni, Di Maio di questo passo qualcuno promettera' anche una batteria di pentole ''In questa campagna elettorale stanno promettendo davvero di tutto, qualcuno tra poco vi offrira' anche una batterie di pentole in omaggio''. Queste le parole di Luigi Di Maio, candidato presidente dle Consiglio per il Movimento 5 Stelle, durante il suo intervento ad un incontro elettorale. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev