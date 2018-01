(Agenzia Vista) Marghera (VE), 06 gennaio 2018 Elezioni, Di Maio: Economist dice che vincera' Berlusconi? buon augurio per noi ''L'Economist diceva che Trump non avrebbe vinto contro Hillary, che non ci sarebbe stata la Brexit e ora dice che Berlusconi e' l'unico che puo' battere il Movimento 5 Stelle. Lo prendo come un buon augurio''. Queste le parole di Luigi Di Maio in un video messaggio postato su Facebook a bordo di una barca nel porto di Marghera. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev