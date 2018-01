(Agenzia Vista) Marghera (VE), 06 gennaio 2018 Elezioni, Di Maio i migliori vengano con noi e vinciamo collegi uninominali ''Ho visto una serie Di proiezioni sui giornali che dicevano che il centrodestra vince nei collegi uninominali, ma e' una sciocchezza perche' noi non abbiamo ancora presentato i nostri nomi per l'uninominale''. Queste le parole di Luigi Di Maio in un video messaggio postato su Facebook a bordo di una barca nel porto di Marghera. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev