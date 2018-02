(Agenzia Vista) Foggia, 08 febbraio 2018 Elezioni, Di Maio sui media dibattito e' inquinato, si faccia informazione e non propaganda ''Il dibattito elettorale e' inquinato dai media. Mediaset e' di proprieta' di Berlusconi, mentre alla direzione di Rai1 e' stato nominato Mario Orfeo, uomo di Renzi. I media facciano informazione e non propaganda''. Queste le parole di Luigi Di Maio, candidato presidente del Consiglio per il Movimento 5 Stelle, a margine di un incontro elettorale in Puglia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev