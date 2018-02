(Agenzia Vista) Napoli, 03 febbraio 2018 Elezioni, Fico: Cesaro candidato? Gli elettori di Fi facciano lo sciopero del voto "Cesaro candidato? Gli elettori di Fi facciano lo sciopero del voto". Così Roberto Fico, presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai a Napoli, dove è candidato per il Movimento Cinque Stella alla Camera dei Deputati, si è recato al mercato rionale di Fuorigrotta per incontrare cittadini e venditori. A margine ha commentato la presenza nelle liste di Forza Italia di un personaggio discusso come Luigi Cesaro. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev