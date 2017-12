(Agenzia Vista) Napoli, 11 dicembre 2017 Elezioni, Fico se non arrivera' maggioranza chiederemo comunque incarico di governo ''Io credo che la maggioranza in Parlamento arrivera', se poi non ci sara' chiederemo comunque incarico di governo''. Queste le parole di Roberto Fico arrivando al forum organizzato da ''Il Mattino'' al teatro Mercadante. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev