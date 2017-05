Elezioni Francia, luci accese la sera al blindatissimo quartier generale di En Marche

(Agenzia Vista) Parigi, 06 maggio 2017 Parigi, il giorno prima delle elzioni in Francia, il voto per secondo turno. I sondaggi danno favorito il centrista di sinsitra Macron, contro la destra di Marine Le Pen del Front National. Emmanuel Macron ha denunciato un attacco di hacker "massiccio e coordinato". "Non si tratta in effetti di una semplice operazione di pirateria informatica - prosegue il comunicato di En Marche - ma di un tentativo di destabilizzare le elezioni presidenziali francesi". I testi 'rubati' sono stati fatti circolare "insieme a falsi documenti per seminare il dubbio e la disinformazione". Secondo la Bbc, sono stati pubblicati 9 gigabytes di dati da un utente anonimo. E, nei sondaggi, il candidato di 'En Marche!', Emmanuel Macron, aumenta il suo distacco dalla Le Pen. Sul caso del 'Macronleaks' è stata aperta un'inchiesta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev