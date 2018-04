(Agenzia Vista) Trieste, 22 aprile 2018 Elezioni FVG, Fedriga (Lega) Cambiare riforma sanitaria che ha distrutto la Regione "Prima di tutto dobbiamo cambiare la riforma sanitaria che ha distrutto in questi anni la Regione". Queste le parole di Massimiliano Fedriga, candidato presidente per la Lega in Friuli-Venezia Giulia, durante l'intervista di Mario Giordano. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev