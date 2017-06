Sonning (askanews) - La premier britannica Theresa May, leader dei consevatori, si è recata al seggio di Sonning per votare in occasione delle elezioni politiche anticipate in Gran Bretagna.Dopo l'incertezza degli ultimi giorni, gli ultimissimi sondaggi in Gran Bretagna ribaltano la situazione e prevedono una vittoria a valanga per i conservatori della May. I risultati si conosceranno in serata.