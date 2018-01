(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2018 LeU, Grasso aboliamo tasse universitarie ''Avere un'universita' gratuita, come avviene gia' in Germania e tanti altri Paesi europei, significa credere davvero sui giovani, non a parole ma con fatti concreti. Ne beneficera' il Paese''. Queste le parole di Pietro Grasso dal palco dell'assemblea dei delegati di Liberi e Uguali. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev