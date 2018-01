(Agenzia Vista) Palermo, 28 gennaio 2018 GDS Elezioni, Grasso noi non escludiamo minoranze ''Quei partiti che si dicevano di centrosinistra eliminando con una cesura culturale, non sono piu' di sinistra. Quindi noi pensiamo di rappresentare la sinistra oggi''. queste le parole di Pietro Grasso a margine della presentazione delle liste per le elezioni del 4 marzo 2018 di Liberi e Uguali. courtesy_GDS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev