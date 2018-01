(Agenzia Vista) Palermo, 28 gennaio 2018 GDS Elezioni, Grasso: PD perde consenso perche' non e' piu' di sinistra ''Il Pd perde perche' non e' piu' di sinistra. Basta col dire che si perde perche' la sinistra e' spaccata, il Pd ha perso anche dove si era uniti. Il problema e' un altro''. queste le parole di Pietro Grasso a margine della presentazione delle liste per le elezioni del 4 marzo 2018 di Liberi e Uguali. courtesy_GDS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev