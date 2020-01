(Agenzia Vista) Calabria, 26 gennaio 2020 Elezioni in Calabria il voto del candidato del centrosinistra Callipo Domenica 26 gennaio i cittadini della Calabria sono chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il nuovo presidente della Regione Calabria. I quattro candidati che si contendono questa carica sono: l'imprenditore Pippo Callipo, candidato di centrosinistra e sostenuto da quattro liste: Io resto in Calabria, 10 idee per la Calabria (Socialisti e Verdi), Pd e Democratici Progressisti; la deputata di Forza Italia Jole Santelli, candidata del centrodestra sostenuta da sei liste: Jole Santelli Presidente, Forza Italia, Udc, Casa delle Libertà, Fratelli d’Italia e Lega; il candidato del Movimento 5 stelle Francesco Aiello, professore ordinario di politica economica dell'Unical, sostenuto dalla lista Calabria Civica-Liberi di cambiare; Carlo Tansi, ex numero uno della Protezione civile regionale, sostenuto da tre liste civiche: Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita / courtesy Video Calabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev