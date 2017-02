Elezioni in Ecuador, i candidati salutano i sostenitori

Quito (askanews) - I candidati alla presidenza dell'Ecuador, Lenin Moreno, ex vicepresidente di Rafael Correa, dato per favorito, e Guillermo Lasso hanno salutato i loro rispettivi sostenitori nelle strade di Quito, in vista delle elezioni previste per domenica 19 febbraio 2017.Se la maggioranza assoluta non verrà raggiunta da nessun candidato si andrà a un secondo turno nel mese di aprile. Nella stessa giornata di domenica, gli ecuadoriani dovranno eleggere anche i 137 deputati dell'Assemblea Nazionale.