Elezioni in Lombardia, Fontana arriva e puntualizza: Sono milanista!

(Agenzia Vista) Milano, 11 gennaio 2018 Attilio Fontana arriva alla Fondazione Stelline a Milano per la presentazione congiunta della sua candidatura per il centro destra. Appena uscito dalla macchina il candidato non ha voluto soffermarsi a rispondere ai giornalisti, eccetto ad una domanda di un operatore che ha domandato se lui (Fontana) fosse leninista o stalinista e l'ex sindaco di Varese ha prontamente risposto "milanista!". Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev