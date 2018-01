(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2018 Elezioni, Irene Pivetti presenta simbolo 'Italia Madre' serve stabilita' Ultimo giorno per la consegna dei simboli delle liste per le elezioni politiche del 4 marzo. La maggior parte delle forze scese in campo ha consegnato al Viminale il simbolo, sono attesi in giornata esponenti del Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev