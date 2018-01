(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2018 Elezioni, la lunga giornata del PD dalle battute di Cuperlo alle attese degli 'orlandiani' Il Partito Democratico riunito al Nazareno per la scelta delle liste in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Fin dal mattino il segretario Matteo Renzi ha incontrato i membri del partito per definire i dettagli, con il nodo da sciogliere circa le scelte per le componenti minoritarie. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev