(Agenzia Vista) Napoli, 31 gennaio 2018 Elezioni, Luxuria: non escludo mio ritorno in politica se ci sarà un partito alla mia altezza "Non escludo mio ritorno in politica se ci sarà un partito alla mia altezza". Cosi Vladimir Luxuria a margine dell'inaugurazione del Rainbow Center a Napoli, una casa di primo soccorso per gay, lesbiche, bisessueli ,transgender , ervizio anti violenza e di riconciliazione familiare per persone omosessuali ed eterosessuali. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev