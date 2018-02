(Agenzia Vista) Latina (RM), 03 febbraio 2018 Elezioni, Meloni (FdI) se mi attaccano per fotografie ritoccate significa che non hanno argomenti ''Ogni volta che sento questa polemica a me viene da ridere, perche' se mi attaccano solo perche' ho ritoccato le mie fotografie allo vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro''. Queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a margine di un incontro elettorale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev