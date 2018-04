(Agenzia Vista) Campobasso, 22 aprile 2018 Elezioni Molise, alle 12 affluenza al, le immagini dai seggi Sono in corso le votazioni per le elezioni del nuovo presidente del Molise e per la ricomposizione del Giunta e del Consiglio regionale. L'affluenza alle ore 12 è al 15%, poco meno rispetto al 4 marzo scorso per le elezioni politiche, i seggi saranno aperti fino alle 23. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev