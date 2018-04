(Agenzia Vista) Agnone (IS), 22 aprile 2018 Elezioni Molise, tutto pronto al comitato M5s per seguire lo spoglio elettorale Sono terminati i preparativi per seguire lo spoglio elettorale al comitato del candidato presidente, alle elezioni regionali del Molise, per il Movimento 5 Stelle Andrea Greco, che, invece, seguirà lo spoglio in famiglia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev