Elezioni, Paolo Siani: io in campo contro le mafie e per un futuro migliore per i giovani, speciale

(Agenzia Vista) Napoli, 13 febbraio 2018 Paolo Siani, io in campo contro le mafie e per cambiare in meglio il futuro dei giovani, speciale Paolo Siani, candidato indipendente alla Camera dei Deputati con la coalizione guidata dal Partito Democratico, nel corso di un'intervista esclusiva presso il suo comitato nel quartiere Vomero, ha parlato del suo programma e delle battaglie che porterà avanti una volta eletto in Parlamento. Obiettivo puntato sulla lotta alle mafie e sulle politiche per le giovani generazioni. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev