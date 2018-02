Roma (askanews) - "La questione immigrazione è una questione epocale, che non si risolve con un tweet e non si risolve in campagna elettorale. Si può cercare di governare o si può cercare di strumentalizzare, noi la stiamo governando, con molte difficoltà e limiti ma la stiamo governando". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, parlando alla stampa estera.