(Agenzia Vista) Scandicci (FI), 03 febbraio 2018 Elezioni, Renzi scherza: daro' premio al peggiore striscione contro di me ''Al termine di questa campagna elettorale daro' un premio al peggiore striscione contro di me, per ora vince 'Cambia il tubo non cambiare la Costituzione'''. Queste le parole di Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, durante un incontro elettorale a Scandicci. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev