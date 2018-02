(Agenzia Vista) Qualiano (NA), 12 febbraio 2018 Elezioni Saturno (NcI - UDC) Saremo determinanti per la vittoria del centrodestra Il leader di Noi con l'Italia, l'europarlamentare Raffaele Fitto, arriva in Campania per un tour elettorale di presentazione dei candidati della lista NcI - UDC. Fitto, ha partecipato all'iniziativa della candidata nel collegio uninominale di Giugliano, Ira Fele Schiano. All'iniziativa ha partecipato anche Rino Saturno, segretario regionale del Nuovo CDU e candidato nel collegio plurinominale di Napoli città. Saturno ha ribadito che Noi con l'Italia sarà determinante per la vittoria del centrodestra alle prossime elezioni politiche. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev