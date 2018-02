(Agenzia Vista) Napoli, 02 febbraio 2018 Elezioni, Siani (PD) mi sembra di essere un supereroe in queste liste ''I candidati indipendenti hanno un ruolo secondo me importanto, guardando da fuori quello che succede e dicendo quello che pensano. Mi sembra di essere un supereroe. Tutti mi cercano, tutti mi vogliono, sembra che io possa risolvere qualsiasi problema''. Queste le parole di Paolo Siani, candidato per il PD al collegio uninominale a Napoli, a margine della presentazione del suo programma. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev