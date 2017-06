Elezioni UK, ultimi colpi di campagna elettorale per May e Corbyn

Roma, (askanews) - Dopo l'attacco a Londra la premier britannica Theresa May è tornata a parlare da Bradford, in uno degli ultimi appuntamenti della campagna elettorale a poche ore dalle elezioni dell'8 giugno che si stanno rivelando più difficili del previsto. May ha insistito ancora sulla Brexit, sperando di ottenere una maggioranza solida:"Ebbene sì, si tratta dei negoziati sulla Brexit, che ci permetteranno di avere il controllo sui nostri soldi, le nostre leggi e i nostri confini. E di creare nuove relazioni commerciali in tutto il mondo per le nostre merci e servizi, in modo da poterci aprire a nuove opportunità".E votare per lei, sostenendo la Brexit, ha aggiunto, significa anche contrastare il terrorismo: "Naturalmente, significa difendere la nostra sicurezza nazionale, affrontare i terroristi e sconfiggerli, affrontare gli estremismi che cercano di dividere la nostra società".Un tema quello degli attentati su cui sta facendo sempre più leva il principale sfidante di May, il leader laburista Jeremy Corbyn che ha attaccato la premier per come ha gestito il finanziamento delle forze di polizia quando era ministra degli Interni, invitandola a dimettersi. Corbyn ha accorciato le distanze negli ultimi giorni, toccando molti temi della vita quotidiana dei britannici, come sanità, previdenza e disuguaglianze. E durante uno degli ultimi appuntamenti pre-elezioni, in un college di Consett, ha detto rivolgendosi a giovani e studenti: "Fondamentalmente quello che voglio è una società più qualificata e che aiuti i giovani, per questo aboliremo le tasse universitarie...."."Certo, ci saranno probabilmente tasse più alte per le società e per chi è ai vertici delle grande aziende, ma non per le piccole, solo per le grandi. Ma noi crediamo che ne valga la pena, perché significherà avere un Paese più istruito e più qualificato".