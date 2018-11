(Agenzia Vista) Stati Uniti, 07 novembre 2018 Elezioni USA, eletta al Congresso la rifugiata Ilhan Omar I democratici vincono alla Camera, i repubblicani al Senato. Parziale sconfitta per Trump, che avra' piu' ostacoli per governare . Successo delle donne, piuì di cento elette in Parlamento. / fonte twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev