(Agenzia Vista) Washington, 7 novembre 2018 Elezioni Usa vincono le donne I democratici vincono alla Camera, i repubblicani al Senato. Parziale sconfitta per Trump, che avra' piu' ostacoli per governare . Successo delle donne, piuì di cento elette in Parlamento. Nelle immagini le candidate democratiche Elizabeth Warren e Karen Mc mahon festeggiano la vittoria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it