Elicottero precipitato in Giappone, le immagini dello schianto

Saga, Giappone (askanews) - In queste immagini girate dalla dashcam di un veicolo parcheggiato non molto distante dal luogo dello schianto, si vede la sequenza dell'incidente aereo avvenuto il 5 febbario 2018 in Giappone, nella provincia di Saga, dove un elicottero militare di tipo AH-64 Apache - come quello di queste immagini di repertorio - è precipitato su un quartiere residenziale, causando la morte dei due occupanti, il pilota Kenichi Saito e il copilota, Hiroki Takayama.Come si vede, l'elicottero è precipitato quasi in verticale con il muso puntato verso il suolo, senza alcuna possibilità da parte del pilota di deviare dalla traiettoria assunta. Fortunatamente, una ragazza di 11 anni che si trovava nella casa colpita e completamente distrutta dalle fiamme, è sopravvissuta riportando ferite non gravi.Il cadavere del pilota è stato ritrovato quasi subito, mentre i resti del copilota sono stati trovati solo dopo diverse ore di ricerche.L'Apache era decollato da una base militare non distante dal luogo dello schianto e stava effettuando un volo di collaudo dopo essere stato in manutenzione. Sulla vicenda, come ha spiegato il premier giapponese Shinzo Abe, è stata aperta un'inchiesta per far luce sulle cause della tregedia, nel frattempo tutta la flotta di elicotteri Apache giapponese è stata messa a terra per ispezioni.