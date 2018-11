(Agenzia Vista) Palermo, 04 novembre 2018 Emergenza maltempo, Conte e Borrelli in elicottero sorvolano le zone di Palermo colpite Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è volato a Palermo per constatare i danni causati dalla straordinaria ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo siciliano. Conte ha sorvolato in elicottero le zone che hanno subito danni assieme al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it