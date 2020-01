Emilia Romagna, Salvini: dopo 70 anni partita aperta, orgoglioso

Bologna, 27 gen. (askanews) - In Emilia-Romagna "c'è una partitaaperta: è una emozione che dopo 70 anni ci sia stata una partita,ci siamo, ringrazio Lucia Borgonzoni. Chiunque vincerà avràmeritato perchè il popolo ha sempre ragione". Lo ha detto MatteoSalvini, parlando dal comitato elettorale di Lucia Borgonzoni."In Emilia-Romagna - ha aggiunto - è stata una cavalcataeccezionale, emozionante, commovente, sono orgoglioso di averincontrato migliaia di persone, nelle piazze, nelle fabbriche"."Il M5s scompare in Emilia-Romagna equasi in Calabria, due regioni dove il M5s è nato. Qualcosadomani a Roma cambierà". Ha commentato Salvini.