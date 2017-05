Emiliano: continueremo a lavorare con lealta' all'interno del PD

(Agenzia Vista) Bari, 01 maggio 2017 Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento specifico sul dato Primarie Pd della Puglia, Michele Emiliano ha detto: "La nostra mozione in Puglia, ha avuto un successo strepitoso. La Puglia è l’unica regione dove la mozione Renzi perde in tutta Italia, perde con 20 punti di distacco. Abbiamo vinto anche nel capoluogo. Ringrazio in modo particolare i baresi che sono miei concittadini, per il sostegno che, ancora una volta, mi hanno dato e soprattutto ringrazio tutti i militanti e tutti i cittadini che sono andati a votare e che ci hanno dato la conferma dell’orgoglio di ciascun pugliese di vedere finalmente un’area politica del partito democratico costituita a livello nazionale grazie all'esperienza di governo della Puglia. Dopo la Puglia, la Basilicata ha dato risultati straordinari. Così come la Sicilia, la Campania, il Molise, l’Abruzzo. Abbiamo avuto risultati nel Mezzogiorno strepitosi che arrivano quasi al 25% e per questo, per noi, è una grande responsabilità. La Puglia è oggi, effettivamente, la locomotiva politica del Mezzogiorno e, devo dire, presto sarà la locomotiva politica dell’Italia perché siamo convinti che in breve la nostra mozione amplierà i suoi consensi e il suo ruolo politico”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev