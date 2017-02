Emiliano: la soluzione per evitare scissione nel Pd è a un passo

Roma, (askanews) - Una soluzione per evitare la rottura del Pd è "a un passo", si possono trovare i "tempi giusti" per fare un congresso che consenta a tutti di "sentirsi dentro", togliendo "ogni alibi al processo di scissione". Lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia e candidato alla segreteria, intervenendo all'assemblea del Pd."Penso che sia importante se riusciamo a rimanere insieme. Questo risultato è a portata di mano, basterebbe scadenzare in modo adeguato e senza strappi" ha dichiarato. "Questa possibilità è legata a piccoli meccanismi e la saggezza di chi fa politica consiste non solo nella coerenza e nella saldezza e nel tenere il punto: talvolta fare un piccolo passo indietro consente a una comunità di farne cento avanti. Io sto provando a fare quel passo indietro, ditemi voi quale, che consenta a tutti con l'orgoglio di appartenere a questo partito, senza mortificare nessuno". Il passo avanti decisivo, ha aggiunto Emiliano "può farlo solo il segretario" e "io ho fiducia nel segretario"."Il segretario a questo punto decida con l'assemblea, c'è la possibilità vera e reale di togliere anche a me, ammesso abbia voluto presentare degli alibi, ogni alibi al processo di scissione. Siete in grado di dare una mano al segretario a risolvere questo problema che, a questo punto, è veramente solo di metodo?".