Emiliano non lascia e si candida alla segreteria del Pd

Roma, (askanews) - "L'avrei voluto fare in assemblea, ma il rispetto che ho avuto nei confronti di Enrico Rossi e Roberto Speranza in quella sede non me l'hanno consentito. Io stasera più che parlarvi delle regole e di tutto il resto, vi ribadisco quello che dissi al segretario concependolo lì per lì, non era previsto. Vi ribadisco che mi candiderò alla segreteria del Partito Democratico. Mi candido alla segreteria del Pd, perché questa è casa mia, è casa nostra e nessuno può cacciarmi o cacciarci via": questo l'intervento di Michele Emiliano, ex sindaco di Bari e attuale presidente della Regione Puglia, alla direzione nazionale del Partito democratico.